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Babalar Günü'nün En Çok Konuşulacak Hediyesi!

RAMSEY yepyeni ve yenilikçi ürünü “konuşan ceket” ile Babalar Günü’nde çok ayrıcalıklı bir hediye seçeneği sunuyor.

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RAMSEY’in şık ceketlerine takılan NFC yani yakın alan iletişimi özelliğine sahip düğmelere babalar gününe özel istediğiniz video, fotoğraf ya da metin mesajını yükleyerek babanıza sevginizi çok özel bir şekilde iletebilirsiniz. Cep telefonlarını düğmeye okutun babanız sevginizi ona aldığınız ceketten duysun!
 
RAMSEY’in yenilikçi ve erkeğe değer katan tasarımlar geliştirme konusundaki çalışmalarının en son örneklerinden “RAMSEY Konuşan Ceket” Babalar Günü için ayrıcalıklı bir hediye arayışında olanlara çok özel bir seçenek sunuyor. RAMSEY’in şık ceketlerinin kol ya da iç cep’lerine dikilen NFC yani yakın alan iletişimi özelliğine sahip düğmelere yüklenen video, fotoğraf ya da metin mesajlarıyla babalar gününde babanızı hem mutlu edecek hem de çok şaşırtacaksınız.
 
RAMSEY’in Babalar Günü’ne özel tüm ceket alışverişlerinde hediye olarak sunulan NFC düğmelerdeki mesajları izleyebilmek için NFC özellikli 700’den fazla cep telefonu modelinden birine sahip olmak ve NFC uygulamasını aktif  etmek yeterli. 
 
Babalar Günü’nde babasına RAMSEY Konuşan Ceket hediye etmek isteyenler RAMSEY mağazalarını ziyaret edebilir. 
 

Sosyal medyayı sallayan İmamoğlu animasyonu

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