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Babası tacizciyi döverek öldürmüştü... O genç kız ilk kez konuştu

Tacizciyi döverek öldüren adamın kızı yaşadıklarını anlattı. Olay İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2 ay önce meydana gelmişti. Özel bir hastanede çağrı merkezi görevlisi olarak çalışan 19 yaşındaki S.Y, işten çıkıp evine gitmek için minibüse binmişti. Minibüste 57 yaşındaki Şinasi B.'nin tacizine uğrayan S.Y'nin psikolojisi bozuldu. S.Y, eve gelip kapıyı kilitleyip ağlayınca annesi durumu fark edip babasına haber verdi. Baba Yılmaz Y., tacizci Şinasi Y.'yi döverek hastanelik etti, sonunda Şinasi Y. hayatını kaybetti ve baba Yılmaz Y. tutuklandı! S.Y ilk kez konuştu.

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Beylikdüzü'de 2 ay önce yaşanan olayda, özel bir hastanenin çağrı merkezinde çalışan 19 yaşındaki öğrenci S.Y, iş çıkışı eve gitmek üzere minibüse bindi. Yolculuk sırasında Şinasi B. (57) adlı kişinin tacizine uğrayan genç kız, minibüsten indikten sonra da tacizcinin peşinde olduğunu fark etti. Ailesine durumu bildirince baba Yılmaz Y. tacizciyi darp etti. Hastanelik olan Şinasi B., geçen hafta yaşamını yitirdi. Yılmaz Y. ise tutuklandı. Tacize uğrayan S.Y. yaşadıklarını anlattı.
 
"MİNİBÜSTE TACİZ ETTİ, BENİMLE MARKETE GELİNCE BABAMI ARADIM"
 
S.Y. "O adam beni minibüste taciz etti. Bana dokundu, rahatsız oldum yer değiştirdim. Yanıma tekrar gelince korktum minibüsten indim. Markete girdim, oraya geldi. 'Git yanımdan' dedim. 'Gitmeyeceğim' deyip beni takip etmeye devam etti. Babamı arayıp, çaktırmadan onun yanına gittim.
 
Babamı görünce adam gitsin diye yüksek sesle 'Baba' diye koşup sarıldım. Babam 'Kimsin sen' falan dedi. Adam 'Ablam burada onun yanına geldim' dedi.
 
Biz hiç tanımıyorduk. Adamla babam tartışma yaşadı, adam iş merkezinin içine kaçtı. Orada yakalayıp tartışmaya devam ettiler. Etraftaki insanlar adama vurmaya başladı. Benim babam öldürmek istemedi. Adam bayılınca ambulansı arayan babamdı, adamla beraber hastaneye giden de benim amcamdı. Taciz olayından dolayı psikolojik bunalımdaydım. Babam da hapse atılınca iyice bunalıma girdim" dedi.
 
(Sabah)

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