Babası tarafından bıçaklanan genç 3 gün sonra hayatını kaybetti
Karaman’da babası tarafından bıçakla yaralanan genç, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
- AA
Yaralanmasının ardından Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Behçet Taner, yaşamını yitirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Mustafa Taner, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.
Çeltek Mahallesi'nde 31 Ekim'de, eve alkollü geldiği gerekçesiyle babası Mustafa Taner (60) tartıştığı oğlu Behçet Taner'i (23) bıçakla yaralamış, oğul Taner, Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Mustafa Taner, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.
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