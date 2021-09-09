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Güncel

Babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti

Adana'da babası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen genç, hastanede hayatını kaybetti.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 09:51
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Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde F.Y. ile oğlu E.C.Y. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada F.Y'nin, elindeki pompalı tüfekle ateş açması sonucu E.C.Y, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

F.Y'nin, kamyonetiyle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdüğü E.C.Y, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, daha sonra evine dönen F.Y'yi gözaltına aldı.

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