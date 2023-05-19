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Babasını hiç görmeyen şehit kızından Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu vatan hainliği değil de nedir?

Konyalı şehit kızı Gülnisa Alkış, CHP'ye tepki gösterdi. Alkış, 'Benim babamın ve diğer şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar. Demirtaş'ı, Öcalan'ı ve diğer teröristleri içeriden çıkartacaklarını söylüyorlar. Bu vatan hainliği değil de nedir?' dedi.

Sabah19 Mayıs 2023 Cuma 07:23 - Güncelleme:
Babasını hiç görmeyen şehit kızından Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu vatan hainliği değil de nedir?
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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ın (21) kızı 21 yaşındaki Gülnisa Alkış, CHP'ye tepki gösterdi. Sabah'ın haberine göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencisi Gülnisa Alkış, annesi Esengül Alkış kendisine hamileyken babasının şehit düştüğünü belirterek, "Babam şehit düştükten 7 ay sonra dünyaya gelmişim. Baba özlemiyle yaşadım. Babamın kokusunu bile alamadım" diyerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Şimdi birileri çıkıp, benim hiç görmediğim babamı şehit eden hainlerle işbirliği yapıyor. Benim gözümde onlarla işbirliği yapanların da hainden farkı yoktur.

Bu artık seçim değil, vatan meselesi haline geldi. Bu ülke patates ve soğana tercih edilemez. Ben gerekirse aç kalırım ama vatansız kalamam.

Ben de 'Z' kuşağı dediklerindenim. Benim yaşıtlarımın da önce vatanını, milletini düşünmelerini istiyorum. Benim annem kapalı olduğu için askeriyenin içindeki babamın cenaze törenine bile alınmamış. Ama şimdi her yere girebiliyor. Bunları göz önüne alsınlar. Şehit ailelerine saygısı olmayanlar ülkeyi nasıl yönetebilirler?

'KEMİKLERİNİ SIZLATIYORLAR'

CHP'nin ve bu kirli ittifakın gerçek yüzünü herkese anlatmaya çalıştığını belirten Gülnisa Alkış, "Benim babamın ve diğer şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar. Demirtaş'ı, Öcalan'ı ve diğer teröristleri içeriden çıkartacaklarını söylüyorlar. Bu vatan hainliği değil de nedir? Bunların nasıl bir insan olduğunu arkadaşlarıma, çevreme anlatmaya çalışıyorum, anlatmaya da devam edeceğim" diye konuştu.

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