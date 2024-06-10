Babasını tüfekle öldüren sanık için akıl sağlığı tespiti

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hakkında "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emre Şentürk ile avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve sanığın yakınları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, babasının küçük yaştan itibaren kendisine şiddet uyguladığını ve sürekli tartıştıklarını anlattı.

Olay günü ise bir arkadaşıyla tartıştıklarını, bu arkadaşının babasını araması üzerine kavga ettiklerini belirten Şentürk, "Balkona çıkmıştım. Burada babamın bana dediklerini düşündüm. Bir anlık öfkeyle tüfeği alıp ateş ettim. Babamın ayağına doğru nişan almaya çalıştım. Sonrasında kaçtım. Pişmanım, babamı öldürmek istemezdim." ifadelerini kullandı.

Oğlundan şikayetçi olmadığını dile getiren ve onun psikolojik sorunları olduğunu öne süren anne Şükran Şentürk, "Asla babasına el dahi kaldırmış değil. Psikolojisi yerinde olsa bunu asla yapmazdı." dedi.

Sanığın kız kardeşi de babasıyla sık sık tartıştıklarını belirterek şikayetçi olmadığını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 74'üncü maddesi gereğince akıl hastası olup olmadığının, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunun ve bunun davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması için gözlem altına alınmasını talep etti.

Sanığın gözlem altına alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



Geçen yıl aralık ayında Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerinde Emre Şentürk, tartıştığı babası Niyazi Şentürk'ü (50) tüfekle yaralayarak kaçmıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Niyazi Şentürk, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralanan baba Şentürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ekipler, Emre Şentürk'ü bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakalamıştı.