İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2227
  • EURO
    18,5639
  • ALTIN
    1024.04
  • BIST100
    2530.2
Güncel

Babasını vuran şahsın babasını bıçakladı

Kocaeli'de babasının silahla vurulduğunu öğrenen şüpheli, babasını vuran şahsın babasını bıçakladı.

IHA9 Haziran 2022 Perşembe 15:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan Y.M. ve İ.T., cadde üzerindeki çay ocağında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce İ.T., yanındaki silahı çıkararak Y.M.'yi bacağından vurdu. Yaralanan Y.M. yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada babası Y.M.'nin vurulduğunu öğrenen oğlu R.M., aynı cadde üzerinde İ.T.'nin babası F.T.'yi bıçakladı. Her iki yaralı da Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.M.'yi vurduğu iddia edilen İ.T., polis ekipleri tarafından yakalanırken, F.T.'yi bıçakladığı iddia edilen R.M.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.