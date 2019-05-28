32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0477
  • 6,7664
  • 249.6
  • 87.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Babasının bıçakladığı Yasemin: Başımda oturup sigara içti

BURSA'da kızı Yasemin Soydemir'i (33), 14 bıçak darbesiyle yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Adnan S. (61), ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren Yasemin S., 'Babam beni bıçakladıktan sonra başımda oturup sigara içti' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Ocak ayında merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan S. ile kızı Yasemin S., para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Adnan S., kendisini kredi çektirerek borçlandığını öne sürdüğü kızı Yasemin'i göğsünden, boynundan ve kalçasından 14 bıçak darbesiyle yaraladı. Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Yasemin S., Bursa Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Gözaltına alınan Mehmet Adnan S. ise tutuklandı.
 
'İNSAN KIZINA KIYAR MI?'
 
Mehmet Adnan S. hakkında Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Mehmet Adnan S., kendisine teyzesinden kalan mirası kızının harcadığını öne sürerek, "Çok borca girdim. Kızımı ikaz etmeme rağmen beni dinlemedi. Beni tekrar borca sokacağını düşünerek sinirlendim, uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım onunla önce tartıştım daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırdım. Amacım kızımı korkutmaktı. Yoksa insan evladına kıyar mı?" dedi.
 
Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yasemin S. ise "Babam kafasında kendi kendine konuşup, aklına getirdikleri şeylere inanır. Daha önce babam için çektiğim krediyi yine babam ödemişti. Benim 125 bin liralık bir borcum yok. Olay akşamı işten eve geldiğimde babam parası olmadığını, maaşını çekmesi için 4 gün kaldığını söyledi. Kendisine para verdim.  Dışarıya çıktı, yaklaşık yarım saat sonra eve döndü. Annem ile birlikte uyuduğumuz odaya giren babam, ışığı yaktıktan sonra  bana bıçakla saldırdı. Babamın elinden kurtulunca hemen banyoya koştum ve arkamdan gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm, buraya geldi ve bana saldırmaya devam etti. Aşırı kan kaybettiğinden dolayı yere yığıldım. Annem ambulansı aradı. Sonra hastaneye kaldırıldım ve 20 gün hastanede yattım. Beni bıçakladıktan sonra başımda oturup sigara içti" diye konuştu.
 
Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı seçildi

Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı seçildi

Türkiye'ye AB desteği: Çaba göstereceğiz

Türkiye'ye AB desteği: Çaba göstereceğiz

Darbeci hainler başlasın diye sabırsızlanmış

Darbeci hainler başlasın diye sabırsızlanmış

İşte Pençe operasyonunun yönetildiği harekat merkezi

İşte Pençe operasyonunun yönetildiği harekat merkezi

Ecrin cinayetinde yeni gelişme: Şüphe üzerine telefonu incelemeye alındı

Ecrin cinayetinde yeni gelişme: Şüphe üzerine telefonu incelemeye alındı

İmamoğlu, HDP'li Demirtaş'a övgüler dizdi!

İmamoğlu, HDP'li Demirtaş'a övgüler dizdi!

Savaş uçakları otobana iniş yaptı

Savaş uçakları otobana iniş yaptı

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte o 45 model

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte o 45 model
 

POPÜLER HABERLER

556 Rus birlikte davul çalarak rekor kırdı

556 Rus birlikte davul çalarak rekor kırdı

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte o 45 model

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte o 45 model

İşte Pençe operasyonunun yönetildiği harekat merkezi

İşte Pençe operasyonunun yönetildiği harekat merkezi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA