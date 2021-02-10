İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2021 Çarşamba / 28 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0409
  • EURO
    8,5489
  • ALTIN
    419.423
  • BIST100
    1542.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Babasının boğazından bıçakladığı kızın imdadına jandarma yetişti
Güncel

Babasının boğazından bıçakladığı kızın imdadına jandarma yetişti

Afyonkarahisar'da Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.'yu (16) boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı. Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DHA10 Şubat 2021 Çarşamba 16:56 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:56
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı.

Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.