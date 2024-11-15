Babasının kaderini yaşadı: Trafik kazasında öldü! Acı detay...

Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gemerek Belediye Meclis Üyesi Orhan Toker (38) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Toker'in cenazesi Gemerek Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Toker'in ailesi, Gemerek Belediye Başkanı Sezayi Çelikten, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada Toker'in babasının da 1992 yılında aynı kavşakta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ö.K. yönetimindeki 58 HF 585 plakalı otomobil, 8 Kasım'da Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında B.K. idaresindeki 01 ADD 278 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler, Toker ile S.G, F.A. ve A.D. yaralanmıştı.

