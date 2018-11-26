Babasının Suriye'ye kaçırdığı çocuk Türkiye'de annesine kavuştu

Hatay Valiliğince, geçen yıl Fas asıllı Belçika vatandaşı babası tarafından Suriye'ye kaçırılan 5 yaşındaki kız çocuğunun, güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmaları neticesinde Türkiye'ye getirildiğini bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında baba M.A. tarafından Suriye'ye kaçırılan ve geçen yıl Aralık ayında babasının ölümü sonrasında bu ülkede kalan Y.A'nın annesine kavuşturulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fas asıllı Belçika vatandaşı olan babası M.A. tarafından 2017 yılında Suriye'ye kaçırılan ve 2017 yılı Aralık ayında babanın ölümü sonrasında Suriye'de kalan Y.A. isimli kız çocuğu, Hatay Valiliğinin koordinesinde güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmaları neticesinde 26 Kasım 2018 günü Türkiye'ye getirilmiştir. Kızını geri alabilmek ümidiyle Türkiye'de bulunan Belçika vatandaşı Fas asıllı anne H.C. (30), Hatay Valiliği himayesinde kızı Y.A'ya 2 yıllık hasretin ardından 26 Kasım 2018 günü akşam saatlerinde kavuşmuştur. H.C. ve kızı Y.A, İl Göç İdaresinde gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Belçika hükümeti yetkilileriyle birlikte ülkesine dönecektir."