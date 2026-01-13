İSTANBUL 5°C / 2°C
Güncel

Babaya Ankara'dan davet! Rojin Kabaiş soruşturmasının seyrini değiştirecek iddia

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra gölde ölü bulunan Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, “Akciğerinde su yok. Kayıp olduğu dönemde suda değilmiş” dedi. Baba Kabaiş, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

13 Ocak 2026 Salı 08:33
Van'da çakıl taşı toplayacağını söyleyerek öğrenci yurdundan ayrılan ve 18 gün sonra Van Gölü'nün kıyısında cesedi bulunan üniversiteli Rojin Kabaiş'in (21) ailesinin adalet arayışı sürüyor. İlk günden itibaren 15 aydır kızının intihar etmediğini; öldürüldüğünü savunan baba Nizamettin Kabaiş, Ankara'ya davet edildiklerini açıkladı.

Adalet Bakanlığı'ndan gelen görüşme talebinin kendilerini umutlandırdığını söyleyen acılı baba, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşeceklerini aktardı.

Rojin Kabaiş'in cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra bulunmuştu.

'BOĞAZINDA HASAR VAR'

Aradan geçen 15 aya rağmen Rojin'in ölümüne ilişkin soruların yanıtlanmadığını söyleyen Kabaiş, dosyada önemli deliller bulunduğunu iddia etti.

Kızının vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiğini hatırlatan baba Kabaiş, ölüm nedeninin de boğulma olmadığını öne sürerek şöyle konuştu: "Boğazına zarar vermişler. Akciğerinde su yok. 18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş. Yüzü biraz şişmişti. Vücudunu gördüm. Gassal ile de konuştum. 'Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil' dedi."

Baba Nizamettin Kabaiş, 15 aydır kızının öldürüldüğünü savunuyor.

20 KM'LİK ÇELİŞKİ

Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım Mahallesi'ndeki sahille yurt arasında tam 20 km'lik bir mesafe var. Van Gölü'nde sürüklendiği düşünülen kızın cesedinin iki nokta arasında suyun içine doğru uzanan çıkıntıya nasıl takılmadan geçtiği de hâlâ çözülemedi.

10 HANELİK ŞİFREYLE ÇÖZÜLECEK

Rojin Kabaiş'in cep telefonu 2 ay önce incelenmek üzere İspanya'ya gönderildi. Telefonda 10 hanelik şifre kullanıldığı belirlendi. Şifrenin çözülmesiyle olayın aydınlatılmasına yönelik önemli bilgilere ulaşılması bekleniyor.

