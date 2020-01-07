07.01.2020 17:20 - Güncelleme: 07.01.2020 17:20

Star Tv'nin yeni dizisi Babil için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tüm dizi takipçileri Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı dizi için geri sayım başladı. Ay Yapım’ın yeni dizisi Babil’in yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstleniyor. Babil dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Babil dizisi 17 Ocak Cuma günü Star'da ekranlara gelecek.

BABİL KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?









BABİL OYUNCULARI KİMLER?

Babil dizisi oyuncu kadrosunda Aslı Enver, Halit Ergenç, Ozan Güven, Mesut Akusta, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Beren Kasımoğulları yer alıyor.