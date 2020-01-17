17.01.2020 15:56 - Güncelleme: 17.01.2020 15:56

Babil'in Deniz'i Beren Kasımoğulları kimdir? Beren Kasımoğulları kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Babil dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla merak uyandırırken ilk bölümü ile bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Babil dizisinde Halit Ergenç İrfan karakterine, Ozan Güven Egemen karakterine hayat verecek. Babil'in Deniz'i Beren Kasımoğulları hakkında da araştırmalar yapılıyor. Babil'in Deniz'i Beren Kasımoğulları hakkında tüm detaylar haberimizde..

BABİL'İN DENİZ'İ BEREN KASIMOĞULLARI KİMDİR?

2011 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Günümüzde İlköğretim eğitimini sürdürmekte, İstanbul Galatasaray İlköğretim Okulunda eğitim hayatına devam etmektedir. 2019 yılı itibariyle 3. sınıfa gittiği belirtilmektedir.

Beren Kasımoğulları yeni sezonda Star Tv ekranlarında yayınlanan Babil isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği bu dizide idealis bir ekonomi profesörü olan İrfan (Halit Ergenç)’in oğlu Deniz karakterini canlandırmaktadır. Dizide Halit Ergenç (İrfan), Ozan Güven (Egemen), Aslı Enver (Ayşe), Birce Akalay (İlay), Nur Fettahoğlu (Eda) ve Mesut Akusta (Süleyman) karakterlerini canlandırmaktadır.

BABİL DENİZ KİMDİR?

Deniz Eda ve İrfan’ın oğludur. Şuanda 7 yaşında olan Deniz’in beyninde bir tümör vardır ve bu hastalık Deniz’i her an öldürebilme potansiyeline sahiptir.