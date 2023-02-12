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BAE, deprem bölgelerine son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan insani yardım çalışmaları çerçevesinde, son 24 saatte etkilenen bölgelere toplamda 117 ton yardım malzemesi gönderdi.

AA12 Şubat 2023 Pazar 13:26 - Güncelleme:
BAE, deprem bölgelerine son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi
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Emirates Haber Ajansına (WAM) göre, yapılan insani yardım çalışmalarında, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine, 97 ton gıda yardımı ile 20 ton tıbbi yardım gönderildi.

Kargo uçaklarıyla bölgelere sevk edilen yardım malzemelerinin yanı sıra, 696 çadır ve barınak bölgelere ulaştırıldı.

BAE, sarsıntıların meydana geldiği ilk günden bu yana, deprem bölgelerine insani yardımın bulunduğu 36 kargo uçağı sevk etti.

- BAE'NİN YARDIMLARI

Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve Emirlikler Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirildi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

BAE Kızılayı, Türkiye ve Suriye'ye yönelik kapsamlı bir yardım kampanyası başlatmıştı. "İyilik Köprüleri Girişimi" adlı yardım kampanyası kapsamında pazar gününden itibaren 2 hafta süreyle Abu Dabi ve Dubai'deki merkezlerde nakdi ve ayni yardımlar toplanacak.

BAE merkezli El-Ensari Exchange şirketi, felaketten etkilenenlere yönelik yardımlar kapsamında 3,67 milyon dirhem (yaklaşık 1 milyon dolar) bağışta bulunduğunu duyurdu.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 50 milyon dirhem (yaklaşık 13 milyon 600 bin dolar) yardımda bulundu.

Ayrıca, BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurdu.

Emirates'in, Dubai'deki insani yardım merkezi Uluslararası İnsani Şehir (IHC) ile işbirliği içinde kurduğu hava köprüsü ile Dubai'den İstanbul'a acil insani yardım malzemeleri, tıbbi malzeme ve ekipman taşınacak.

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