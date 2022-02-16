BAE ile tarıma dayalı ihtisas OSB'ler geliştirilecek

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:25 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'yi ziyareti kapsamında iki ülke arasında imzalanan Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı, ülkelerin sürdürülebilir gıda arzının sağlanması adına çalışmaların hayata geçirebilmesi bakımından önem taşıyor.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, anlaşma; tarım, kırsal kalkınma ve modern tarım sistemlerinin uygulanması konularında iki ülke arasında iş birliğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımını da içeriyor.

İki ülkenin kırsal kalkınmaya yönelik birbirine verdiği desteğin de işareti olan anlaşma, zirai mücadele ve bitki koruma, organik tarım, teknoloji temelli tarımsal üretim, gıda güvenilirliği, gıda üretimi ve gıda ürünlerinin ticareti, hayvancılık, hayvan sağlığı ve hayvan sevkiyatları, gıda güvenliğine yönelik tarımsal araştırmalar, iki ülkenin özel sektörleri arasında ortak teşebbüslerin teşvik edilmesi ve tarıma dayalı ihtisas OSB'lere ilişkin projelerin geliştirilmesi konularını kapsıyor.

Ortak bir tarım yürütme komitesinin kurulmasına da yer verilen söz konusu mutabakat zaptı çerçevesinde belirlenen hedeflerin komite tarafından takip edilmesi bekleniyor.

- ANLAŞMALAR 14 ŞUBAT'TA İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan başkanlığındaki heyetler arası görüşmesinin ardından 14 Şubat'ta savunma sanayisi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara ve deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşmaya imza atılmıştı.

Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı'nı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Almheiri imzalamıştı.