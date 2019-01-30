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BAE adına çalışan ABD'li eski istihbarat çalışanları casus yazılımla Mehmet Şimşek’i hedef almış

Birleşik Arap Emirlikleri’nin, ABD’li eski istihbarat çalışanlarının ağırlıkta olduğu Kuzgun Projesi aracılığıyla Karma isimli bir casus yazılımı kullanarak Türkiye’nin eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Katar Emiri Şeyh Temim Hamed es-Sani’nin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin iPhone’larını hacklediği ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalışan ABD’li eski istihbarat yetkililerinden oluşan bir grubun; aktivistlerin, diplomatların ve yabancı siyasilerin iPhone’larını hacklediği ortaya çıktı. Karma adı verilen bu siber saldırı aracı, 2016 yılından bu yana Katar’dan Türkiye’ye yüzlerce kişinin takip edilmesine olanak sağladı.
 
Reuters’ta yer alan habere göre BAE’nin başkenti Abu Dabi’de yerel güvenlik yetkilileri ve ABD’li eski istihbarat yetkililerinden oluşan bir siber saldırı operasyon birimince kullanılan Karma’nın ve Kuzgun Projesi (Project Raven) adı verilen bu birimin ifşa olması, Katar, Suudi Arabistan ve BAE arasındaki bölgesel krizin ve siber silahlanma yarışının yaşandığı bir dönemde meydana geldi.
 
KUZGUN PROJESİ İLE KİMLER HEDEF ALINDI?
 
Türkiye’nin eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani’nin ve Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah’ın da aralarında bulunduğu yüzlerce kişiyi Karma yazılımıyla hackleyen Kuzgun Projesi’nin hangi verileri elde ettiği henüz bilinmezken, Reuters’a açıklama yapan Şimşek, bu siber saldırıyı “şok edici ve rahatsızlık verici” olarak tanımladı.
 
KARMA CASUS YAZILIMI NASIL ÇALIŞIYOR?
 
Kuzgun Projesi’nin eski çalışanları Karma’yı “basit bir şekilde hedefteki iPhone’a uzaktan ulaşıp cihazdaki telefon numaraları ve elektronik posta hesaplarına ilişkin bilgileri, belirlenmiş bir sisteme otomatik olarak yükleyen” bir sistem olarak tanımlıyor.
 
2016 ve 2017 yıllarında hedefteki iPhone’da bulunan fotoğraflar, elektronik postalar, yazılı mesajlar ve konum bilgilerini ele geçirmek için kullanılan Karma, Reuters’ta yer alan bilgiye göre, hedef cihaza gönderilen basit bir yazılı mesaj ile aktif hâle geliyor.
 
Ele geçirilen belgelere göre, büyük bir kısmı ABD’li eski istihbarat yetkililerinden oluşan Kuzgun Projesi’nde çalışanların ücretleri, BAE merkezli siber güvenlik firması olan DarkMatter tarafından ödeniyor.
 
Karma yazılımının hâlen kullanılıp kullanılmadığına ilişkin net bir bilgi elde edemediğini açıklayan Reuters, Kuzgun Projesi’nin eski çalışanlarına dayandırdığı bir bilgi ile, 2017 yılı sonunda Apple’ın iPhone’a getirdiği bir güvenlik güncellemesiyle Karma’nın etkisinin azaltıldığını aktardı.

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