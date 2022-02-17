BAE özel sektöründen Türkiye'deki enerji, bilişim, gıda ve tarıma yatırım ilgisi

AA 17 Şubat 2022 Perşembe 12:27 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:28

Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret, Türk ticaret heyetinin BAE'deki izlenimleri ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE ile Türkiye arasında bir süredir diyalog ortamının o kadar iyi olmadığını ancak olumlu giden süreçler bulunduğunu ifade etti.



Olpak, "Bu sürecin içerisinde öncelikle Ticaret Bakanımızın başkanlığında oraya bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretin içerisinde çok güzel bir iş forumu oldu. İş forumu sonrasında karşı taraf muhataplarımızla ve yetkililerle bir görüşme yapmıştık. O görüşmede hakikaten sıcak bir ortamın olduğu ortaya çıkmıştı. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyareti, ilişkileri farklı bir noktaya getirmişti." ifadelerini kullandı.



Olpak, Türk heyetinin BAE ziyaretiyle yeni bir döneme girildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan bu seyahatin içerisinde ikili görüşmeler, yapılan anlaşmalar oldu, kamuoyuna yansıdı. Bir de Cumhurbaşkanımızla yuvarlak masada bir araya gelindi. O yuvarlak masa toplantısının içerisinde elbette devlet yetkililerimizin ifadeleri takip edildi, basınla paylaşıldı. Orada aynı zamanda özel sektör temsilcileri de vardı. Toplantıda, 'arayı uzatmadan hem İstanbul'da hem BAE'de sektörlere odaklanmış bir toplantı yapalım' şeklinde bir karar çıktı. 'Sektör bazında odaklanalım' denildi. Öne çıkan iki alan var. Birincisi, onların özel sektörünün Türkiye'de ilgilendikleri yatırım alanları var. Bu, sıfırdan da olabilir, mevcutlara ortaklık şeklinde de olabilir. Enerji, bilişim, gıda ve tarım alanlarına ilgilerinin özellikle ön plana çıktığını gördük. Yani sadece gayrimenkul değil. Bu sektörlerde bir yatırım niyetlerinin, iştahlarının olduğunu açık açık söylediler."

Yuvarlak masa toplantısında Türkiye'den BAE'ye yatırımların da konuşulduğunu aktaran Olpak, "Bizim karşı kanat kuruluşumuzun başkanı 'Türk müteahhitlik sektörünün gücünü ve etkinliğini biliyoruz. Bu konuda dünya çapındaki başarınızın da farkındayız. Bizim de bu alanda bir açığımız ve ihtiyacımız var. Sizin de bunu doldurabileceğinizi düşünüyoruz.' dedi. Şimdi önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde, ama 3-5 aydan bahsetmiyorum, daha kısa vadede hem hangi alanlarda burada ne yapabiliriz hem de onlar burada hangi sektörlerle ilgilenebilir konusunda iki ülkeden birçok firmanın bir araya geleceği daha dar odaklı bir toplantı serisi planlıyoruz. Bu yönüyle oldukça umutluyuz." şeklinde konuştu.

- "BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ, LİDERLERİN AÇTIĞI YOLDAN BİZİM DAHA FAZLA YÜRÜMEMİZ"

Nail Olpak, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasetten etkilendiğini ifade ederek, "Siyasi olarak uyum olmazsa iş dünyası da etkileniyor. Şu anda gerçekten uyumlu bir tablo var. Bundan sonraki süreçte iki tarafın da özel sektörüne görev düşüyor. Güzel bir tablo olacağını düşünüyorum. Özellikle müteahhitlik sektöründe yeniden 30 milyarın üzerindeki rakamlarla devam edebiliriz." dedi.

Türkiye'nin bölgesindeki diğer ülkelerle yürüttüğü diplomasiye hız vermesinin, ekonomide olumlu neticeler doğuracağını belirten Olpak, şöyle devam etti:

"BAE ile ikili ilişkilerimizde soğukluğumuz vardı, bu giderilmiş oldu. Suudi Arabistan'la maalesef devam eden bir süreç var. Hala istediğimiz noktaya gelmeyen bir süreç var. Cumhurbaşkanımız da bir gitme niyeti olduğunu söylemişti. Demek ki bazı şeylerin olgunlaşması bekleniyor. Ben o olgunlaşmanın da çok uzamayacağını düşünüyorum. İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyareti oldukça olumlu bir adım olacaktır. Bizim zaten İsrail'le ticaretimiz, lehimizde ve olumlu yönde artıyor. Yani biz dış ticaret fazlası vererek devam ediyoruz.



Bölgede bir de Mısır var. Siyasi ilişkilerimizden oradaki yatırımlarımız ve ticaretimiz çok etkilenmedi fakat siyaseten de ilave bir adım atılabilir. Ermenistan'la başlayan bir süreç var. Bu da önemli. Sadece Körfez ya da BAE diye görmeyelim. Mısır'ı, Suudi Arabistan'ı, Ermenistan'ı, İsrail'i, Lübnan'ı hep beraber görürsek bu iş dünyasının önünü açan bir yaklaşım olur. Bundan sonraki süreç, liderlerin açtığı yoldan bizim daha fazla yürümemiz."

Beyrut Limanı'nın inşası için Türkiye'den girişimlerin devam ettiğini aktaran Olpak, "Biraz büyük çaplı bir proje. Hemen netice beklemek doğru olmayabilir. Hala görüşme devam ediyor. Bugün itibarıyla biz ümitliyiz. Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin Ankara'ya gelmesi de önemli bir ziyaret oldu." dedi.

Ülke ziyaretlerinin devam edeceğini bildiren Olpak, "Cumhurbaşkanımızla bu hafta sonu önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti, sonra da Senegal ziyaretimiz olacak. Pazar günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde olacağız. Pazartesi, salı günü de Senegal'de olacağız. 'Aynı hızla çalışmaya devam' diyoruz. Afrika'da çok büyük mesafe katettik. Yakın zamanda da ziyaret gerçekleştirmiş, sonrasında Afrika zirvesi yapmıştık. Aynı ilgimiz devam ediyor." diye konuştu.