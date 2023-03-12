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BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçak yardım malzemesi gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı.

AA12 Mart 2023 Pazar 23:47 - Güncelleme:
BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçak yardım malzemesi gönderdi
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BAE Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.

"Yiğit Süvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla toplamda 7 bin 27 ton insani yardım ulaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, BAE Kızılayı Başkanı Şeyh Hamdan bin Zayid'in talimatıyla 37 bin 500 gıda kolisi taşıyan bir geminin, Suriye'nin Lazikiye limanına ulaştığı kaydedildi. Gıda kolilerinin, Suriye Kızılayı ile koordineli bir şekilde depremden zarar gören bölgelere ulaştırılacağı bilgisi verildi.

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