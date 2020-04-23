İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9554
  • EURO
    7,5106
  • ALTIN
    387.742
  • BIST100
    98171
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • BAE ve Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi
Güncel

BAE ve Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan'daki Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklar, İstanbul'a döndü.

AA23 Nisan 2020 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 16:58
ABONE OL

Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Tahliye kapsamında gönderilen THY uçakları, BAE'nin Dubai ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden aldıkları yolcularla İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle karantinaya alınacakları Sakarya ve Bolu'daki yurtlara gönderildi.

Bu arada uçaktan inen yolcular, havalimanında Türk bayraklarıyla karşılandı. Bazı yolcular ellerine aldıkları bayrakları salladı.

THY'nin 20 Nisanda başlattığı ve 28 Nisan'a kadar sürecek tahliyeler kapsamında 59 farklı ülkeden toplam 195 özel seferle 25 bine yakın Türk vatandaşı yurda getirilecek.

Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.