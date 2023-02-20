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BAE'den depremzedelere 118 uçakla yardım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Suriye'deki deprem zedeler için toplanan yardımları ulaştıran uçak sayısının 118'e ulaştığını duyurdu.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 07:17 - Güncelleme:
BAE'den depremzedelere 118 uçakla yardım
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BAE haber ajansı WAM, Türkiye'ye 42, Suriye'ye 76 sefer olmak üzere toplam 118 uçakla, gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 3 bin 375 ton malzeme ulaştırıldığını kaydetti.

Yardımlar BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında gönderiliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açılan resmi "Sahem Platform" adlı kampanyaya 1 milyon 711 bin kişinin katkısıyla yaklaşık 111 milyon dolar bağış toplandığı ve yardım kampanyasının devam ettiği belirtildi.

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