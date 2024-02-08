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Güncel

BAE'den İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısına kınama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısını kınadı.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 03:46 - Güncelleme:
BAE'den İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısına kınama
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BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısının faillerini yakalama çabalarının ve güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı önlemlerin desteklendiği kaydedildi.

Terör saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, "güvenlik ve istikrarı hedef alan, uluslararası hukuka aykırı tüm şiddet ve terör eylemlerinin kesin bir şekilde reddedildiği" vurgulandı.

Açıklamada, Türk hükümetine, kardeş Türk halkına ve bu çirkin saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten başsağlığı dilekleri iletildi, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

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