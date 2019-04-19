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İstanbul'da yakalanan BAE'li 2 şüpheli casusluk suçundan tutuklandı

Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, casusluk suçundan tutuklandı.

  • AA
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Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, casusluk suçundan tutuklandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, iki şüpheliyi "siyasi ve askeri casusluk" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüpheliler, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılacak.

Şüphelilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

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