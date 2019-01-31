BAE'li Bakan'dan haddi aşan sözler: Türkiye tarafından oluşturulacak güvenli bölgeye karşıyız
Alhurra kanalına konuşan BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı ardından oluşturulması öngörülen güvenli bölgeye karşı olduklarını söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Suriye’de Türkiye tarafından oluşturulacak güvenli bölgeye karşı olduklarını belirtti
Gargaş, "Bu tutumumuz Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yer almasıyla ilgili de geçerlidir. BAE, İran'ın da Suriye ve Irak'ta olmasına karşı" ifadelerini kullandı.
BAE'nin Suriye'deki büyükelçiliği yeniden açmasına da değinen Gargaş, "Şam'la ilişki geliştirmek ve siyasi tutum farklı şeyler.
Siyasi tutumumuz; Cenevre görüşmelerini, anayasanın hazırlanması için oluşturulan komiteyi ve Suriye'de siyasi bir çözümü desteklemek" ifadelerini kullandı.
(Sputnik)
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