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Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol'un silahla yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı

Samsun'da, Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol'un silahla yaralanması ve borsa binasının kurşunlanmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

AA8 Kasım 2022 Salı 14:25 - Güncelleme:
Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol'un silahla yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bafra Ticaret Borsasının kurşunlanması, başkan adayı da olan kişinin kasten öldürülmesine teşebbüs, seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya yönelik cebir veya tehdit kullanılması, kasten yaralama ve tehdit suçlarının, elebaşılığını E.D'nin yaptığı suç örgütü tarafından işlendiğini tespit etti.

Samsun'un Bafra ilçesi ile Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı ve yöneticisinin aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca, 89 kartuş, 178 tabanca mermisi, 2 şarjör, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda çek, senet ve banka dekontu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Bafra Ticaret Borsası binasına 24 Ağustos'ta pompalı tüfekle ateş açılmış, binanın camlarında hasar meydana gelmiş, 29 Eylül'de de silahlı saldırı düzenlenen Erol yaralanmıştı.

  • Tarık Erol
  • gözaltı
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