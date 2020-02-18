İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0603
  • EURO
    6,5672
  • ALTIN
    307.678
  • BIST100
    120064
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bağ evlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Güncel

Bağ evlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Konya'da bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelisi Hakkı Turhan (28), polisin takibi sonucu yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin 6 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.

DHA18 Şubat 2020 Salı09:39 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 09:39

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçelerindeki bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. 5 farklı bağ evinden çapa makinesi, ilaçlama makinesi, ağaç kesim motoru, kaynak makinesi, mini buzdolabı, çim biçme makinesi ve 4 adet tavuğun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin 6 farklı suçtan poliste kaydı bulunan Hakkı Turhan olduğunu tespit etti. Turhan saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alırken, adresinde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. İfadesinde malzemeleri çalmadığını, tanımadığı bir kişiden satın aldığını ileri süren Turhan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Füzeler ateşlendi! Esed'e karşı operasyon başlatıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

5 istifa daha yolda!
5 istifa daha yolda!

5 istifa daha yolda!

TCG Anadolu'yu ARAS savunacak
TCG Anadolu'yu ARAS savunacak

TCG Anadolu'yu ARAS savunacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.