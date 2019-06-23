Bağcılar 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Bağcılar oy dağılımı nedir?
Bağcılar 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Bağcılar 23 Haziran İstanbul sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Vatandaşlar, ‘Bağcılar seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Bağcılar’da oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Bağcılar’da Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt arıyor. Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte İstanbul Bağcılar ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Kesin sonuçlar YKS tarafından açıklanmasının ardından sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Bağcılar İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Bağcılar’da kim birinci oldu? İşte Bağcılar 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
‘Bağcılar’da seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Bağcılar’da oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Bağcılar’da Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına vatandaşlar son dakika gelişmelerine yanıt arıyor. Bağcılar seçim sonuçları için seçmenler oy oranlarını yakından takip ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Bağcılar 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları belli olmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağının kaldırılmasının ardından sayfamızda sizinle paylaşacağız. 31 Mart seçimlerinde AK Partili Lokman Çağırıcı yüzde 57,89'luk oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. Peki, 23 Haziran Bağcılar İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Bağcılar kim birinci oldu? İstanbul seçimlerinde Bağcılar 23 Haziran 2019 Bağcılar seçim sonuçlarında oy oranlarını sayfamızdan sizlere en doğru şekilde aktaracağız. İşte Bağcılar 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
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