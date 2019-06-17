Bağcılar Belediyesinden İmamoğlu'na sert tepki

Lokman Çağrıcı'dan İmamoğlu'na sert tepki: İnsanları aşağılama, hor görme meziyetlerini her fırsatta dile getiriyorlar Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayında Bağcılar ile ilgili sözlerine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'dan tepki geldi.