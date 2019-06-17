Bağcılar Belediyesinden İmamoğlu'na sert tepki

Lokman Çağrıcı'dan İmamoğlu'na sert tepki: İnsanları aşağılama, hor görme meziyetlerini her fırsatta dile getiriyorlar
Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayında Bağcılar ile ilgili sözlerine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'dan tepki geldi.
Sosyal medya hesabından İmamoğlu'na tepki gösteren Çağrıcı, ''CHP Adayı 'Bağcılar’daki çocukla Kadıköyde’ki çocuğun şartlarını eşitleyeceğiz' diyor. İnsanları aşağılama, hor görme, hizmetlerimizi yok sayma gibi meziyetlerini her fırsatta utanmadan dile getiriyorlar. Birlikte yaşamaktan onur duyduğum Bağcılarlı hemşehrim takdir senindir'' dedi.ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.