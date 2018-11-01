Bağcılar Belediyesi, PTT ile e-fatura protokolü imzaladı

Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye, e-imza, mobil-imza, e-yazışma, e- arşiv fatura ve KEP gibi önemli uygulamalarının yanında e-fatura, e-arşiv, e- defter hizmetlerini de sistemine entegre ediyor.

Protokole, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat başkanlığındaki heyet imza attı.

Protokol ile PTT tarafından Bağcılar Belediyesine sunulması öngörülen e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter hizmetlerinin kapsamı da belirlendi. Elektronik ortamda düzenlenecek olan e-faturalar doğrudan belediyenin sistemine ulaşacağından, faturaların kaybolması, geç gelmesi gibi sıkıntıların ortadan kaldırılması, veri akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması, zaman ve iş gücü israfının önüne geçilmesi, basılı fatura ile kargo veya posta masraflarının asgariye indirilmesi öngörülüyor.

PTT ile imzalanan işbirliği protokolünün iki kuruma da önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Çağırıcı, “İşbirliğimiz hayırlı olsun. Bu sistemle artık bürokratik süreç en aza indirilirken; kurumlardaki kağıt israfı ve zaman kaybının da önüne geçilecek. Teknolojik uygulamalarımızı da hizmete sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesinin, başta Emlak Vergisi Bildirimi olmak üzere, Borç ödeme, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Emlak Vergisi Bildirim Sureti Sorgulama, e-Makbuz Sorgulama, Arsa Rayiç Değeri Sorgulama, İmar Durumu Sorgulama ve Evrak Takibi Sorgulama hizmetleri ile e-Devlet Kapısı üzerinden 28 yeni hizmet ile en çok hizmet sunan belediye olduğu da açıklamada belirtildi.