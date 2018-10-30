Bağcılar'da İSKİ ekiplerinin sokak üzerinde yaptığı kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

Olay saat 09.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1823 Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre sokak üzerindeki doğal gaz borusu, İSKİ ekiplerinin kazı çalışması sırasında patladı. Patlamanın ardından alevler çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine iİtfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından doğal gaz ve elektrik hattını kesilerek yangın söndürüldü. Olay vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.