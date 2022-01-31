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Bağcılar'da güpegündüz hırsızlık kamerada!

Bağcılar'da arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyen kadının arkasından yaklaşan bir kişi montunun cebindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamaralarına yansıdı.

DHA31 Ocak 2022 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:29
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Olay, 29 Ocak Cumartesi günü Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hastaneden dönen Büşra Nur Aktaş, 3 sağlık çalışanı arkadaşıyla beraber kaldırımda yürüdüğü sırada arkasına bir kişi yaklaştı. 4 kişilik arkadaş grubunu bir süre yakın mesafeden takip eden şüpheli Büşra Nur Aktaş'ın montunun cebindeki telefonu çekip aldıktan sonra hemen yolun karşısına geçti. Kafeye girdikten sonra cebinde telefonun olmadığını fark eden Aktaş, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlığı fark etti. Aktaş görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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