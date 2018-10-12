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Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanenin çocuk acil servisinin güç ünitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde bulunan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk acil servisindeki güç ünitesinden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek, kontrol altına aldığı belirtildi.

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