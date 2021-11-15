DHA 15 Kasım 2021 Pazartesi 18:29 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 18:30

Patlama, dün saat 08.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın son katında meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı. Binanın çatı katında bulunan 6 kişiyi tahliye den itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Patlama sonrasında ikamette yapılan incelemeler doğalgaz borusuna balta ile vurularak patlamaya neden olunduğu tespit edilirken, uyuşturucu madde de ele geçirildi. Patlamayla ilgili olarak Murat Ç., "Mala Zarar Verme", "Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

"BEN KESİNLİKLE DOĞALGAZ BORUSUNU KESİP ATEŞE VERMEDİM"

Murat Ç. hakimlikteki ilk sorgusunda, "Bahse konu olay kesinlikle iftiradır. Akrabalarımla aramda husumet olduğu için kendileri bana iftira atmaktadır. Ben daha önce uyuşturucu kullandım ancak tedavi olduktan sonra bıraktım. Olay günü ben evden çıkmadan önce üst kattaki akrabalarımla tartıştım ve evden çıktım. Çıktıktan sonra dış kapıda biraz bekledim. Daha sonra patlama sesi duydum ve bu sesi duyar duymaz korkarak oradan uzaklaştım. Ben kesinlikle doğalgaz borusunu kesip ateşe vermedim" dedi.

TUTUKLANDI

Murat Ç. çıkarıldığı mahkemece "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.