İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8212
  • EURO
    7,7577
  • ALTIN
    380.635
  • BIST100
    109345
Güncel

Bağcılar'da parkta cinayet

Bağcılar'da otomobille parka gelen kimliği belirsiz bir kişi parkta oturan Tolga Varlıoğlu'na ateş açtı. Sırtına isabet eden 4 kurşun sonucunda Varlıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA11 Haziran 2020 Perşembe 15:52 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 15:52
ABONE OL

Olay saat 14.30 sıralarda 100. Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi İddialara göre beyaz bir otomobille parka gelen kimliği belirsiz kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı parkta oturan Tolga Varlığıoğlu (31)'na 4 el ateş açtı. Varlıoğlu, sırtına aldığı kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Ateş açan şüpheli geldiği otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Tolga Varlıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak parkın etrafına şerit çekti. Ekipler çevrede delil incelemesi yaparken, yerde çok sayıda boş kovan buldu. Polis ekiplerinin incelemesi sürerken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Savaş suçu işlemekten vazgeçmiyorlar! Milislerden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.