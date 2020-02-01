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Bağcılar'da riskli olduğu için mühürlenen binaların yıkımına başlandı

BAĞCILAR'da kolon ve kirişlerinde hasar bulunduğu için mühürlenen binaların bulunduğu Demircan Sitesi'nde yıkım başladı.

DHA01.02.2020  14:48 - Güncelleme: 01.02.2020  14:48

Bağcılar'da kolon ve kirişlerinde hasar bulunan 6 katlı bitişik iki bina 2019 yılının Ağustos ayında boşaltılarak mühürlenmişti. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünce hazırlanan rapor sonucuna göre, alınan beton örneklerinin "mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında" olduğu ve risk taşıdığı tespit edildi. Demircan Sitesi'ne ait aynı sokakta bulunan diğer binaların da hasarlı olduğu ortaya çıktı. Demircan Sitesi'ndeki daire sahipleri de belediye ile yapılan görüşmeler sonrası daireleri boşalttı. Tahliye işlemleri sona eren 270 daire ve 40 dükkanın bulunduğu Demircan Sitesi'nde yıkım başladı.

"2 AY İÇİNDE YIKIMI YAPACAĞIZ"

Yıkım ekibinin başında bulunan Sergen Kaşıkçı yıkımın 2 ay süreceğini ifade ederek, "270 daire ve 40 dükkan var. Bu yıkımın en uzun süresi 2 ay. 8 tane iş makinesi ile 2 ay içinde yıkımı yapacağız. Yıkımdan sonra aynı şekilde site tarzı binalar yapılacak." dedi. Yıkılan binanın bitişiğindeki binada oturan Azat Işık, "Yan binada oturuyorum çatımıza bir ton taş geldi. Yıkım, önlem alınmadan yapılıyor. Çoğu şey zaten sokağa geldi. Çatıya bir şey gelmesin diye 5 tane kapı koymuşlar, o da işe yaramıyor zaten. Bina da bayağı sallanıyor." dedi.

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