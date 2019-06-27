Bağcılar'da silahlı kavga: 4 yaralı
Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
- AA
Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraftan 4 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
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