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Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı

Bağcılar'da, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:13 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:16
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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 3 pompalı tüfek, otomatik pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 12 ucu açılmamış silah namlusu, 5 fişek, 40 kurusıkı fişek, cam kavanoz içerisinde 116 gram uyarıcı hap parçacıkları ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

Adresteki Hasan T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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