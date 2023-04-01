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Bağcılar'da yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış töreni nedeniyle birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılacak.

IHA1 Nisan 2023 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Bağcılar'da yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar
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Bağcılar Belediyesi tarafından yarın toplu açılış töreni düzenlenecek. Düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Sabah saatlerinden itibaren birçok cadde trafiğe kapalı olacak. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, kaplı olacak güzergahlar ve alternatif güzergahlar tek tek sıralandı.

"Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir"

Yapılan açıklamada, "Bağcılar ilçesi-Bağcılar Meydan'da gerçekleştirilecek olan program çerçevesinde, saat 08.00'den program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir. Kapatılacak yollar: Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 1000. Sokak- 426. Sokak kavşağı ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Bağcılar Caddesi kavşağı arası ve buraya çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Bağcılar Caddesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi kavşağı ile Bağcılar Caddesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kavşağı arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Bağcılar merkez 674. Sokak trafiğe kapatılacak (Bağcılar Caddesi 674. Sokak kesişimi ile Osman Gazi Caddesi 674. Sokak kesişimi arası trafiğe kapatılacaktır) Birlik Caddesi (Birlik Caddesi 1000. Sokak kavşağı ile Bağcılar meydan arası trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm sokak caddeler trafiğe kapatılacaktır. Sancaktepe Mahallesi 10. Sokak, 896. Sokak ve 897. Sokaklar ile bu sokaklara çıkan tüm sokak ve caddeler trafiğe kapatılacaktır. Alternatif Güzergâhlar Mehmet Akif Bulvarı, Osman Gazi Caddesi, Esenler Caddesi, Bağcılar-İstanbul Caddesi" ifadelerine yer verildi.

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