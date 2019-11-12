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Bağcılar'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Bağcılar'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre Taşocağı Yolu Caddesi'nde seyir halindeki 34 M 1266 plakalı İSTOÇ-Şirinevler hattındaki yolcu minibüsü, sürücüsünün yasak olan yerden dönüş yaptığı sırada seyir halindeki 34 KS 9463 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki şoför ve 4 yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.

Öte yandan, kaza anı bir yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yasak noktadan dönüş yapan yolcu minibüsü ile diğer aracın çarpışma anı ve minibüsün devrilmesi yer alıyor.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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