Bağdadi'ye ortak operasyon

ABD Ordusu, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde terör örgütü DEAŞ’ın kurucusu ve elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’yi hedef alan bir hava harekatı düzenledi. Türkiye, operasyon sırasında hava sahasını müttefiki ABD’nin savaş uçaklarına açtı. ABD Başkanı Trump, harekatı Twitter hesabından “Az önce çok önemli bir şey oldu” ifadesiyle paylaştı.

HAVADAN VE KARADAN

Edinilen bilgiye göre, ABD Ordusu’na ait 8 helikopter ve İHA’lar, saatler tam gece yarısını gösterdiğinde, İdlib’in kuzeyinde bulunan ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı’na birkaç kilometre uzaklıktaki Barişa Köyü yakınlarında Bağdadi’nin saklandığı evi yoğun ateş altına aldı. Bölgedeki DEAŞ’lı teröristler de helikopterlere yerden ağır silahlarla ateş açarak karşılık verdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren çatışmanın ardından ABD helikopterleri bölgeden uzaklaştı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler, DEAŞ’lılara saldırıya devam etti. Bu sırada ABD Özel Kuvvetleri indirme harekatı yaptı. Helikopterle bölgeye indirilen Özel Kuvvetler ile DEAŞ’lı teröristler arasında yaklaşık iki buçuk saat süren sıcak çatışma yaşandı. Helikopterler toplam 4 saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.

ÖLDÜĞÜNÜ TRUMP AÇIKLADI

DEAŞ’ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğünü ABD Başkanı Donald Trump açıkladı. Açıklama için kameraların karşısına çıkan Trump, Bağdadi’nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu belirterek, “Yanındakilerle birlikte bir tünele girdi. K9 köpeklerimiz onu takip ediyordu. Tünelde sıkışınca üzerindeki patlayıcı yüklü yeleği infilak ettirdi. Yaptığımız DNA testi ölen kişinin Bağdadi olduğunu teyit etti. Yanındaki 3 çocuğunu da beraberinde ölüme götürdü” diye konuştu. Harekatı canlı olarak izlediğini belirten Trump, ABD Özel Kuvvetler askerlerinin zayiat vermeden başarılı bir operasyona imza attığını vurguladı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD’nin operasyon öncesi Türkiye’yi bilgilendirdiğini açıkladı. MSB’den yapılan açıklamada, “ABD tarafından İdlib’e yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur” denildi. ABD Başkanı Trump da açıklamasında Türkiye’ye işbirliği için teşekkür etti. Trump, “Türkiye, nereye gittiğimizi biliyordu. İşbirliği yaptık. Hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı. Hiç sıkıntı yaşamadık. Türk hava sahasından uçarak gittik. Türkiye hava sahasını kullanmamıza izin verdi. Gizli bir görevdi. Alçaktan ve hızlı bir uçuş yaptık’ diye konuştu. Trump’un diğer teşekkür ettiği ülkeler ise ABD uçaklarına kontrolleri altındaki bölgelerden uçuş izni veren Rusya, Suriye ve Irak oldu.