Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Galatasaraylı taraftarlar takımlarının şampiyonluklarını kutladıkları esnada bir grubun saldırısına uğradılar. Bağdat Cadddesi’nde araçları ile şampiyonluk turu atan sarı- kırmızılı taraftarlar şişe ve kemerlerle grubun saldırısına uğradılar. Saldırgan grubun kemerli, şişeli saldırıları ise kameralara yansıdı. Bir kişinin yoldan geçen araçları durdurarak şişe attığı bir kişinin ise araçlara kemer ile vurduğu görüldü.

Öte yandan bir araya gelen grubun yol keserek yürüyüş yaptıkları ve bu yürüyüş esnasında “futbol adam bıçaklamaktır” diye tezahürat tuttukları dikkat çekti.