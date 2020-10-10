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Bağdat ve Erbil'in Sincar anlaşmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Irak Merkezi Hükümeti ve IKBY arasında Sincar'daki güvenlik ve idare konularında varılan anlaşmayla ilgili açıklama yaptı.

IHA10 Ekim 2020 Cumartesi 13:44 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 13:44
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak Merkezi Hükümeti (IMH) ile IKBY arasında Sincar’da güvenlik ve idare konularında dün bir anlaşma imzalandığı duyurulduğuna dikkat çekilerek, "Anlaşmanın, Sincar’da Irak makamlarının otoritesininin yeniden tesis edilmesini, DEAŞ, PKK terör örgütü ve uzantılarının köklerinin kazınmasını, önce DEAŞ’ın, bilahare PKK ve uzantılarının ağır zulüm ve baskılarına maruz kalan Ezidiler ile diğer bölge halkının güven içinde yurtlarına dönmelerini sağlayacak şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.

Bu vesileyle, Sincar‘da ve terör örgütünün varlık gösterdiği Irak’ın diğer bölgelerinde istikrarın sağlanması ve terörle mücadele için Irak makamlarıyla işbirliğine hazır olduğumuzu tekrar vurguluyoruz" denildi.

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