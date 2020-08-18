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Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Uluslararası Havalimanı yakınlarına roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına bir roket düştüğü aktarıldı.

İHA18 Ağustos 2020 Salı 22:19 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 22:19
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Irak’ta son dönemde artan ve ABD misyonları ile DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini hedef alan roketli saldırlar devam ediyor. ABD askerlerinin bulunduğu başkent Bağdat’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına bir roket düştüğü bildirildi. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına bir adet katyuşa roketinin düştüğü belirtilerek roketin havalimanının güneydoğusundaki el-Feyyaz köyünden fırlatıldığı aktarıldı. Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda ABD askerleri ve diplomatları bulunuyor.

Irak’ta son aylarda korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan ABD Bağdat Büyükelçiliği binası ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu askeri üsler roketli saldırılara maruz kalıyor. Saldırıların herhangi bir taraf üstlenmezken, ABD saldırıların arkasında Iraklı Hizbullah Tugayları’nın yanı sıra İran’a yakınlığıyla bilinen grupların durduğunu iddia ediyor.

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