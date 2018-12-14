Bağımı kopardım yalanı tutmadı
FETÖ’nün medya yapılanması kapsamında tutuklanan Talha Uğurluel, 9 yıldır örgütle irtibatını kestiğini öne sürdü. Yalanı kısa süren Uğurluel’in örgütün sözde üst düzey firari yöneticileriyle irtibatlı olduğu anlaşıldı.
Tarihçi yazar Talha Uğurluel, firari FETÖ yöneticileri ile irtibatlı çıktı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinde yakalanıp Erzincan’a getirilen tarihçi yazar Talha Uğurluel savcılıkta “terör örgütü üyesi olmak” suçundan “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Uğurluel’in, savcılık ifadesinde FETÖ’ye ait okullarda eğitim gördüğünü ve üniversite eğitimin ardından yine Bursa’da örgüte ait bir dershanede tarih öğretmeni olarak çalışmaya başladığını, ayrıca FETÖ’ye bağlı Kaynak Holding’de işine devam edip Kaynak Yayınlarından ‘Çanakkale Savaşları’ ve ‘Peygamber Efendimizin İzinde Mekke ve Medine’ isimli iki kitabının bulunduğunu söylediği öğrenildi.
METHİYELER DİZMİŞ
Savcılık soruşturması sonucu bu kitapların 11. baskısına kadar kaynakça kısmında terörist Fetullah Gülen’in adının bulunduğu ve 3 yıl önce yurt dışına kaçan, örgütü Gülen ile ilk kuranlardan olduğu belirtilen Abdullah Aymaz’a ise ön sözünde ‘hocam’ diyerek övgülü ifadeler kullandığı ancak bu durumun darbe girişiminden sonra çıkarıldığının tespit edildiği belirtildi. Talha Uğurluel’in ifadesinde 2009 yılında örgütle bağlantısını kestiğini öne sürmesine rağmen 17-25 Aralık’tan sonra da yine örgüte yakın dernek, vakıf ve Samanyolu televizyonunda seminer ile programlar düzenlemeye devam ettiği anlaşıldı.
TERÖR LİSTESİNDE
Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Uğurluel’in, 2009 yılından sonra da çocuk yaştan itibaren örgüt elebaşı Gülen’in yanında yetişen, örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı ve Zaman gazetesinin Avrupa Koordinatörlüğü yapan firari Abdullah Aymaz’ın yanı sıra 4 yıl önce yurt dışına kaçan örgütün sözde Batı Avrupa sorumlusu Süleyman Tiftik, Gülen’in operasyon ekibinden olup örgütün molla yapılanmasında yer alan ve İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi’nde ‘mavi’ kategorideki Selman Kuzu ile irtibatlı olduğu belirtildi. Uğurluel’in, ayrıca Aranan Teröristler Listesi’nin “yeşil” kategorisinde 1 milyon lira ödülle aranan, FETÖ elebaşı Gülen’in danışmanlığının yanı sıra örgütün sözde İsrail ve Ortadoğu imamlığının örgütün Başyüceler Meclisi üyesi Harun Tokak ile de irtibatlı olduğu tespit edildi.
İSRAİL TURU DESTEĞİ
Talha Uğurluel’in, 3 yıl önce yurt dışına kaçıp İsrail’de oturduğu ve örgütün İsrail’deki bağlantılarını sağladığı belirtilen Tokak ile ilişkisinin dikkat çekici olduğuna işaret edildi. Savcılık, bu nedenle Uğurluel’in “Arzın Kapısı Kudüs Mescid-i Aksa” isimli kitabına rağmen İsrailli yetkililerin herhangi bir engeline takılmadan çok sayıda Kudüs turu düzenlemesinin sebeplerini araştırıyor. Bu konuda Tokak’tan destek almış olabileceği değerlendirilen Uğurluel’in söz konusu firari örgüt mensupları ile Ağustos 2015 tarihine kadar iletişimini sürdüğünün tespit edildiği öğrenildi.
Independent’ı FETÖ satın almak istemiş
FETÖ’nün sözde “Batı Avrupa imamı” Süleyman Tiftik’in ByLock içeriklerinde, örgütün İngiltere’nin önde gelen medya kuruluşlarından The Independent’ı satın almak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY çatı davasının delilleri arasında, firari sanıklarından Tiftik’in, “214359” ID numaralı kimliği tespit edilemeyen ByLock kullanıcısı bir örgüt mensubuyla Şubat 2016’da yaptığı görüşme yer aldı. Görüşmeye göre, kimliği tespit edilemeyen örgüt mensubu, Tiftik’e yazdığı mesajda, Independent’ın satışlarının düştüğü belirtilerek, “İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Independent, satışların çok düşmesinden dolayı baskıyı durdurup sadece dijital olarak yayın hayatını sürdürmeyi planlıyor. Tekliflere açıklarmış” ifadelerini kullandı.
RANDEVU SORMUŞ
Aynı kişinin gönderdiği bir diğer mesajda, “Gazetenin sahiplerinin (baba-oğul) yaptıkları açıklamalardan şu anlaşılıyor abi: Independent gazetesine istedikleri gibi bir müşteri bulamamışlar ve bundan dolayı dijital olarak yola devam etme kararı almışlar. Ancak bu süre zarfında iyi bir teklif gelirse, satmaya açıklar” denildi. Tiftik’e gelen bir diğer mesajda da örgütü söz konusu gazeteyi alma niyetinde olduğu görülüyor. Mesajda, “Independent’ın sahipleriyle bir randevu alıp bir fiyat soralım mı abi?” ifadeleri yer aldı.
FİRARİ İPEK AYARLADI
Kimliği tespit edilemeyen kişinin, Tiftik’e yolladığı başka bir mesajda ise aynı davanın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek için İngiltere’de Times gazetesinde bir röportaj ayarlandığı belirtildi.
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