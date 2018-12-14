Bağımı kopardım yalanı tutmadı

Tarihçi yazar Talha Uğurluel, firari FETÖ yöneticileri ile irtibatlı çıktı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinde yakalanıp Erzincan’a getirilen tarihçi yazar Talha Uğurluel savcılıkta “terör örgütü üyesi olmak” suçundan “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Uğurluel’in, savcılık ifadesinde FETÖ’ye ait okullarda eğitim gördüğünü ve üniversite eğitimin ardından yine Bursa’da örgüte ait bir dershanede tarih öğretmeni olarak çalışmaya başladığını, ayrıca FETÖ’ye bağlı Kaynak Holding’de işine devam edip Kaynak Yayınlarından ‘Çanakkale Savaşları’ ve ‘Peygamber Efendimizin İzinde Mekke ve Medine’ isimli iki kitabının bulunduğunu söylediği öğrenildi.

METHİYELER DİZMİŞ

Savcılık soruşturması sonucu bu kitapların 11. baskısına kadar kaynakça kısmında terörist Fetullah Gülen’in adının bulunduğu ve 3 yıl önce yurt dışına kaçan, örgütü Gülen ile ilk kuranlardan olduğu belirtilen Abdullah Aymaz’a ise ön sözünde ‘hocam’ diyerek övgülü ifadeler kullandığı ancak bu durumun darbe girişiminden sonra çıkarıldığının tespit edildiği belirtildi. Talha Uğurluel’in ifadesinde 2009 yılında örgütle bağlantısını kestiğini öne sürmesine rağmen 17-25 Aralık’tan sonra da yine örgüte yakın dernek, vakıf ve Samanyolu televizyonunda seminer ile programlar düzenlemeye devam ettiği anlaşıldı.

TERÖR LİSTESİNDE

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Uğurluel’in, 2009 yılından sonra da çocuk yaştan itibaren örgüt elebaşı Gülen’in yanında yetişen, örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı ve Zaman gazetesinin Avrupa Koordinatörlüğü yapan firari Abdullah Aymaz’ın yanı sıra 4 yıl önce yurt dışına kaçan örgütün sözde Batı Avrupa sorumlusu Süleyman Tiftik, Gülen’in operasyon ekibinden olup örgütün molla yapılanmasında yer alan ve İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi’nde ‘mavi’ kategorideki Selman Kuzu ile irtibatlı olduğu belirtildi. Uğurluel’in, ayrıca Aranan Teröristler Listesi’nin “yeşil” kategorisinde 1 milyon lira ödülle aranan, FETÖ elebaşı Gülen’in danışmanlığının yanı sıra örgütün sözde İsrail ve Ortadoğu imamlığının örgütün Başyüceler Meclisi üyesi Harun Tokak ile de irtibatlı olduğu tespit edildi.

İSRAİL TURU DESTEĞİ

Talha Uğurluel’in, 3 yıl önce yurt dışına kaçıp İsrail’de oturduğu ve örgütün İsrail’deki bağlantılarını sağladığı belirtilen Tokak ile ilişkisinin dikkat çekici olduğuna işaret edildi. Savcılık, bu nedenle Uğurluel’in “Arzın Kapısı Kudüs Mescid-i Aksa” isimli kitabına rağmen İsrailli yetkililerin herhangi bir engeline takılmadan çok sayıda Kudüs turu düzenlemesinin sebeplerini araştırıyor. Bu konuda Tokak’tan destek almış olabileceği değerlendirilen Uğurluel’in söz konusu firari örgüt mensupları ile Ağustos 2015 tarihine kadar iletişimini sürdüğünün tespit edildiği öğrenildi.