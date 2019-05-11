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Bağımsızlık meşalesi 100. yıl coşkusuyla yanacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’un 100. yılında spor, gençlik ve sanat alanında yüzlerce proje hayata geçirilecek.

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde tüm yıla yayılan etkinlikler mayıs ayında yoğunlaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gelmesi beklenen 19 Mayıs’ta Samsun, görkemli kutlamalara sahne olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,“Ülkemizin büyük sınamalardan geçtiği bu dönemde, gencinden yaşlısına, kadınından, erkeğine milletimizin tüm kesimlerinin 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacağına inanıyoruz. Milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi ile terör örgütlerinin vatanını hedef alan içerideki ve dışarıdaki tüm saldırılarına, bir asır önceki cesaretiyle karşı koyarak, içindeki istiklal ateşinin asla sönmeyeceğini göstermiştir. Biz de milletimize şükran borcumuzu ödemek için, 2023 hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz’’ denildi. 

SOMUT HEDEFLER 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise bir asrı geride bırakan mücadelenin bitmediğini, hatta son yıllara bakıldığında artarak devam ettiğine dikkati çekerek, “Cumhuriyeti kuran düşüncenin adeta alegorisini yaptık. Cumhuriyetin ilk yıllarında gençler için gösterilen soyut hedefleri somuta çevirdik, çevirmeye devam ediyoruz” dedi. Etkinlikler kapsamında ‘19 Mayıs’ın 100. Yılında, Yürüyoruz Yolunda’ temalı büyük halk yürüyüşü gerçekleşecek, 1919 metrelik Türk bayrağı taşınacak. Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak. Organizasyon birçok spor, sanat gösterileri, sergiler ve şovlarla coşkuyla kutlanacak. 

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