Bağlar Belediyesi bedenleri giydirdi, yürekleri ısıttı

4 Kasım 2021 Perşembe 16:58 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 16:58

Yazlık ve kışlık olmak üzere mevsim koşullarına uygun giysilerle ihtiyaçları karşıladıklarını dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan desteklerin bu kış döneminde de aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.



ÇOCUK VE ÖĞRENCİLER LİSTENİN EN BAŞINDA

Bağlar Belediyesi, sosyal belediyecilikte önemli bir başarıya imza atarak ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun girişimleriyle ilçede bulunan, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 12 bin 530 kişiye giysi desteğinde bulunan belediye, ilçedeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların umudu haline geldi. Belediyenin giyim mağazası tarafından destek sağlanan gruplar arasında 2020 yılında pandemi nedeniyle giysi ulaştırılan 9 bin 598 çocuk da yer aldı.

2019 yılında 1802 kişiye destek sağlanırken, 2020 yılında öğrencilerle 9924 vatandaşın ihtiyacı karşılandı. 2021 yılında ise şu ana kadar 777 vatandaşın ihtiyacı karşılanarak bu sayı iki buçuk yılda 12 bin 503 kişiye ulaştı.

"İHTİYACI OLAN HİÇ BİR VATANDAŞIMIZI GERİ ÇEVİRMEDİK"

Belediyenin sağladığı destekler, yazlık ve kışlık olmak üzere mevsim koşullarına uygun olarak yerine getiriliyor.

Vatandaşın çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamanın sosyal belediyeciliğin gereği olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,bu alanda fark meydana getirdiklerini vurgulayarak belediyenin çalışmaları ve hayırseverlerin desteğiyle bu hizmeti kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti. Beyoğlu,"Hamd olsun çocukların, ailelerin, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerini güldürdük. Talepte bulunan ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızı geri çevirmedik. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda bizim için talimat anlamına gelen sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak bu alanda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." dedi.BAĞLAR BELEDİYESİ BEDENLERİ GİYDİRDİ, YÜREKLERİ ISITTI

AK Partili Bağlar Belediyesi, son iki buçuk yılda ilçede bulunan 12 bin 503 ihtiyaç sahibi vatandaşa giyim desteğinde bulunarak binlerce ailenin ve çocuğun yüzünü güldürdü.

Yazlık ve kışlık olmak üzere mevsim koşullarına uygun giysilerle ihtiyaçları karşıladıklarını dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan desteklerin bu kış döneminde de aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

ÇOCUK VE ÖĞRENCİLER LİSTENİN EN BAŞINDA

Bağlar Belediyesi, sosyal belediyecilikte önemli bir başarıya imza atarak ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun girişimleriyle ilçede bulunan, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 12 bin 530 kişiye giysi desteğinde bulunan belediye, ilçedeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların umudu haline geldi. Belediyenin giyim mağazası tarafından destek sağlanan gruplar arasında 2020 yılında pandemi nedeniyle giysi ulaştırılan 9 bin 598 çocuk da yer aldı.

2019 yılında 1802 kişiye destek sağlanırken, 2020 yılında öğrencilerle 9924 vatandaşın ihtiyacı karşılandı. 2021 yılında ise şu ana kadar 777 vatandaşın ihtiyacı karşılanarak bu sayı iki buçuk yılda 12 bin 503 kişiye ulaştı.

"İHTİYACI OLAN HİÇ BİR VATANDAŞIMIZI GERİ ÇEVİRMEDİK"

Belediyenin sağladığı destekler, yazlık ve kışlık olmak üzere mevsim koşullarına uygun olarak yerine getiriliyor.

Vatandaşın çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamanın sosyal belediyeciliğin gereği olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,bu alanda fark meydana getirdiklerini vurgulayarak belediyenin çalışmaları ve hayırseverlerin desteğiyle bu hizmeti kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti. Beyoğlu,"Hamd olsun çocukların, ailelerin, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerini güldürdük. Talepte bulunan ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızı geri çevirmedik. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda bizim için talimat anlamına gelen sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak bu alanda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." dedi.