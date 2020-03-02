İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2187
  • EURO
    6,88
  • ALTIN
    319.519
  • BIST100
    105994
Güncel

'Bahar Kalkanı' zaferi için Fetih suresi

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde ordumuza dua ediliyor.

AA02 Mart 2020 Pazartesi07:17 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 07:40

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi.

Adana'da, Sabancı Merkez Camisi'ne sabah namazı için gelenler, sabah namazı öncesi, operasyonlarda şehit olanlar için dualar etti.

Ardından Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden müminler, Fetih suresine "amin" diyerek Mehmetçiğe destek oldu.

- OSMANİYE

Osmaniye'de sabah namazı için tarihi Envar-ül Hamid Camisi'ne gelen cemaat, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Cami imamının okuduğu Fetih suresine eşlik eden müminler, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler için dua etti.

- MERSİN

Mersin'de Muğdat Camisi'ne sabah namazı için gelenler Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Harekatın zaferle sonuçlanması için dualar edildi.

- HATAY

Hatay'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde dualar okundu.

Sabah namazını müteakip Fetih suresi okunarak Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçik ve tüm şehitler için dualar edildi.

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti
Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti

Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti

Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi
Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi

Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi

SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu
SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu

SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu

Türkiye'den savunmada önemli adım
Türkiye'den savunmada önemli adım

Türkiye'den savunmada önemli adım
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.