Bahar Kalkanı Operasyonu nedir? Bahar Kalkanı Harekatı son dakika gelişmeleri

02 Mart 2020 Pazartesi 11:17 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:17

Bahar Kalkanı Harekatı son dakika gelişmeleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bahar Kalkanı Operasyonu nedir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik düzenlenen ve 34 askerimizin şehit düşmesi ile sonuçlanan hain saldırının hemen ardından TSK tarafından başlatılan karşı operasyonun adı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Bahar Kalkanı olarak açıklandı. Bahar Kalkanı Haraketı kapsamında bölgede etkinliğini arttıran Türk Silahlı Kuvvetleti rejim güçlerine yönelik havadan ve karadan operasyonlarını sürdürüyor. STK'lardan İdlin'deki Bahar Kalkanı Harekatına destek veriliyor. Bahar Kalkanı Operasyonu hakkında tüm detaylar haberimizde..

BAHAR KALKANI OPERASYONU NEDİR?

İdlib'de 34 askerin şehit olmasının ardından başlatılan operasyonun adını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Harekatın adı Bahar Kalkanı oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü bildirdi. Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatının 27 Şubat'ta gerçekleştirilen menfur saldırıyı müteakip başlatıldığını vurguladı.

Akar harekata ilişkin olarak, "Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır. Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Rusya'dan beklentimiz" diye söze başlayan Hulusi Akar "Rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır. Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir" ifadelerini kullandı.

BAHAR KALKANI HAREKATI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’de başlayan harekâtın adının ‘Bahar Kalkanı’ olduğunu açıkladı. Devam eden harekâtta vurulan hedeflerle ilgili bilgi veren Akar, “Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top-obüs-ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar-havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir” açıklamasını yaptı.

SINIRIN SIFIR NOKTASI

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay’da, sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi. Burada sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib’deki faaliyetleri, rejim hedeflerine yönelik operasyonu sevk ve idare eden Bakan Akar, “Milletimize ve hudutlarımıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla, sürdürmekteyiz” diye konuştu.

KALICI ATEŞKES OLMALI

Askeri harekâtın ötesinde faaliyetlerin insani boyutunun da büyük önem ifade ettiğine değinen Bakan Akar, şöyle konuştu: “Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla İdlib’deki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kalıcı ateşkes ve istikrarın sağlanması asıl amacımızdır. Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurları olacaktır.”