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Baharın gelişini asırlık gelenekle kutladılar

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde, baharın gelişi geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan 'Akyel Şenliği' ile kutlandı. Daha sonra yanlarında getirdikleri kuru yemiş ve şekerlemeleri birbirlerine ikram eden vatandaşlar, yardımlaşmanın önemine dikkati çekti.

AA25 Mart 2022 Cuma 16:46 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 16:46
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Cemrenin toprağa düşmesi, karın erimesi ve kışın sona ermesini kutlamak amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, ilk olarak köyde bulunan mezarlıkları ziyaret etti.

Daha sonra yanlarında getirdikleri kuru yemiş ve şekerlemeleri birbirlerine ikram eden vatandaşlar, yardımlaşmanın önemine dikkati çekti.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, yaptığı açıklamada, eskiden kışların daha sert ve uzun geçtiğini, baharın gelmesinin şenliklerle karşılandığını söyledi.

Akyel Şenliği'nin 450 yılı aşkındır sürdürüldüğünü belirten Dede, "Baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlar kışı sağ salim atlatmayı kutlamak amacıyla toplanırlar. Mezarlığa gelenler arasında bir taksim, bir paylaşım yapılır. Vatandaşlar yiyeceklerini bir arada toplayarak paylaşım yapar. Bu birlik ve beraberliğin, paylaşımın adıdır Akyel." diye konuştu

Eskiden şenliklerde buğday, un, bulgur, yarma, tarhana gibi yiyeceklerin harmanlanarak dağıtıldığını dile getiren Dede, geçen süre zarfında bunların yerini kuru yemiş tarzı yiyeceklerin aldığını kaydetti.

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