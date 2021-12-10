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Güncel

Bahçe düzenlemesi sırasında bulunan sunak benzeri mimari eser bulundu

Kayseri'de bahçe düzenlemesi sırasında bulunan sunak benzeri mimari eser korumaya alındı. Eserin 3. yüzyıla ait olduğu, bulunduğu alana başka yerden taşındığı tahmin ediliyor.

AA10 Aralık 2021 Cuma 10:40 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 10:40
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bir evin bahçe düzenlemesi sırasında 1,5 metre uzunluğunda, 40 santimetre eninde ve 60 santimetre yüksekliğinde taştan mimari eser bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yetkililerin olay yerindeki incelemesinin ardından çeşitli motiflerle işlenmiş eser, Kayseri Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Eserin 3. yüzyıla ait olduğu, bulunduğu alana başka yerden taşındığı tahmin ediliyor.

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